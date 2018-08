Gebärmutterhalskrebs 06. August 2018 11:30; Akt: 06.08.2018 11:31 Print

Therapie mit Sperma soll bald Krebs heilen

395 Frauen erkranken in Österreich jedes Jahr an Gebärmutterhalskrebs. Ein kreatives Forscherteam will Medikamente jetzt mit Sperma in die Gebärmutter bringen.