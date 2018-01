US-Firma heilt Blindheit um 707.000 Euro

Die US-Firma Spark Therapeutics will Blinde buchstäblich sehen lassen. Ermöglichen soll dies das Medikament Luxturna, das direkt in das Auge injiziert eine seltene Form der Blindheit, die sogenannte Netzhautdystrophie, heilen soll.

Netzhautdystrophien



Unter Dystrophie versteht man in der Medizin Fehlbildungen von gesundem Gewebe. Diese entstehen unter anderem aufgrund von genetischen Defekten, welche von Eltern an ihre Kinder weiter vererbt werden können. Insgesamt ist etwa einer von 4000 Menschen von diesem Krankheitsbild betroffen, das in Europa für rund 10 Prozent aller Erblindungsfälle verantwortlich ist.



Mit dieser einmaligen Injektion wird laut den Herstellern gegenüber Forbes ein defektes Gen in der Netzhaut ersetzt. Es handelt sich dabei um die erste Gentherapie, die für die Verwendung in den USA zugelassen wurde.

Allerdings ist die Behandlung der Erbkrankheit nicht ganz billig: 850.000 Dollar, umgerechnet 707.000 Euro, soll es für beide Augen einmalig kosten.

Erste Heilungen

Tatsächlich konnte in klinischen Studien durch Injektionen von Luxturna bereits die Sehkraft bei Menschen mit schwerer Sehbehinderung durch Netzhautdystrophie wiederhergestellt werden. Spark schätzt, dass bis zu 2000 Menschen in den USA an dieser Krankheit leiden, wobei die Zahl der Betroffenen auf 6000 ansteigt, wenn Europa und andere Märkte, auf denen die Behandlung verkauft werden könnte, eingeschlossen sind.

Wo und wann das Medikament tatsächlich erhältlich sein wird, ist jedoch noch unklar.

(kiky)