Dieses Gemüse speichert am meisten Pestizide

Experten vom US-Landwirtschaftsministerium USDA untersuchen jährlich aufs Neue, welche Produkte hinsichtlich ihrer Pestizidbelastung besonders heikel sind. In diesem Jahr umfasst die von ihnen beanstandete Liste 48 verschiedene und gängige Frucht- und Gemüsesorten wie Kiwis, Spargeln und Erdbeeren.

Die am stärksten belasteten Sorten werden zusätzlich als "Dirty Dozen" (Dreckiges Dutzend) aufgeführt. Bei ihnen sollten Konsumenten besondere Vorsicht walten lassen. Das heißt: Die Produkte sollten am besten saisonal und regional eingekauft werden. Wie die Bewertung ausfiel, sehen Sie in der Bildstrecke oben.

