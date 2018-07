Urin von Kühen als große Hoffnung gegen Krebs?

Für die überwiegend hinduistische Bevölkerung Indiens gelten Kühe als heilige Tiere. Gänzlich abseits allen Glaubens hatten Wissenschaftlern jetzt eine überraschende Erkenntnis: Auch die Stoffwechselendprodukte der verehrten Wiederkäufer können offenbar wahre Wunder vollbringen.

Konkret ist es Biotechnologen der Agrar-Universität Gujarat in einer ersten Versuchsreihe gelungen, Krebszellen mit Kuh-Urin zu töten. Der Urin ist ihren Aussagen zufolge gegen eine Vielzahl von häufigen Krebsarten wie Lungen- oder Brustkrebs effektiv.

Ein Jahr lang züchteten die Forscher Krebszellen im Labor und setzten sie verschieden stark dosierten Urin-Lösungen aus, bis die genaue Menge gefunden war, die nötig ist, um eine gewisse Anzahl an Krebszellen pro Tag abzutöten.

"Der nächste Schritt sind Tierversuche an Ratten. Wenn diese erfolgreich sind, werden wir Kapseln für die orale Applikation gegen verschiedene Krebsarten herstellen", erklärt Wissenschaftler Rukamsinh Tomar gegenüber der "Times of India" und hat große Hoffnungen in seine Testreihe: "Chemotherapie tötet auch gesunde Zellen ab, während Kuh-Urin nur Krebszellen vernichtet".

