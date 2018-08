Darum sollten Frauen so oft wie möglich Sex haben

Sie haben Lust auf Sex, doch es ist einfach kein passender Partner in Sicht? Dann sollten Sie sich am besten selbst um einen Orgasmus kümmern.

Umfrage Wie oft haben Sie in der Woche Sex? Jeden Tag 10 % 10 % 3 bis 5 Mal 16 % 16 % 4 bis 6 Mal 5 % 5 % Weniger als 3 Mal 17 % 17 % 1 Mal 24 % 24 % Nie 28 % 28 % Insgesamt 4722 Teilnehmer

Denn laut der US-Online-Ausgabe der "Women's Health" können fehlende Höhepunkte eine sogenannte "Vagina Depression" verursachen.

Die Symptome können bei Frauen ganz unterschiedlich sein. So leiden die Betroffenen oft an einem Brennen, Jucken oder auch an Schmerzen bei einer Berührung.

"Schwierige Diagnose"

Die Krankheit ist für Ärzte aber schwer festzustellen, wie Dr. Sherry Ross gegenüber "womenshealth.com" erklärt: "Die Diagnose kann schwierig sein, da die Vagina komplett normal aussieht."

Warum ein gesundes Sexleben mit einem Partner oder uns selbst so wichtig ist und was Sie tun sollten, wenn Sie an einer depressiven Vagina leiden, zeigt das Video oben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)