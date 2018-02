Vitamin D-Mangel erkennen und vorbeugen

Viele Menschen fühlen sich gegen Ende des Winters müde und ausgezehrt. Ein Grund dafür kann ein Mangel an Vitamin D im Körper sein. Dieser lässt die Abwehrkräfte schwinden und die Laune in den Keller sacken. In Mitteleuropa leiden laut deutschen Studien etwa 82 Prozent der Männer und 91 Prozent der Frauen an chronischem Vitamin-D-Mangel.

Typische Symptome für den Mangel des "Sonnenvitamin" können Glieder- und Knochenschmerzen sowie starkes Kopfschwitzen sein.

Mit der richtigen Ernährung, entsprechenden Präparaten und viel Sonnen sowie Licht kann man dem entgegenwirken. Mehr dazu, erfahren Sie im Video.

(kiky)