Wieder Insektengift in Eiern gefunden

Im Sommer 2017 wurden in Millionen Eiern aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden das Insektengift nachgewiesen. Jetzt drohen sich diese Vorfälle zu wiederholen.

Das niedersächsiche Landwirtschaftsministerium informierte am Montagabend, dass erneut mit Fipronil belastete Eier zum Verkauf gelangt sind. Demnach seien rund 73.000 Eier betroffen, die in mehreren deutschen Bundesländern in den Supermärkten gelandet sind.

Die betroffenen Eier sollen aus einem niederländischen Bio-Legehennen-Betrieb stammen. Eine Rücknahme wurde laut Ministerium bereits veranlasst. Eine unmittelbare Gesundheitsgefahr für Konsumenten gebe es nach Einschätzung der Behörden derzeit nicht. Welche Supermärkte betroffen sind, war noch nicht klar.

Österreich ist demnach nicht betroffen.

Weltweiter Skandal 2017

Bei Fipronil handelt sich um ein Insektizid, mit dem an sich Läuse bekämpft werden sollen. Im Sommer 2017 aber tauchte das Gift in Eiern auf. Anfang August warnte erstmals die deutsche Lebensmittelaufsichtsbehörde vor dem Verzehr. Fipronil kann in hoher Dosis Schäden an Leber, Schilddrüse oder Niere verursachen.

