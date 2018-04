Wir befinden uns vor der nächsten Evolutionsstufe

Laut einer aktuellen Studie befindet sich die Menschheit gerade auf dem Weg zur nächsten Evolutionsstufe. Dies haben Wissenschaftler bei der Auswertung der Daten der Gendatenbank „UK Biobank“ herausgefunden.

„Wir wollten herausfinden, wie sich genetische Typen auf die Evolution auswirken und wie sie gewichtet werden. So konnten wir ermitteln, in welche Richtung sich die Population bewegt.“, so die Forscher der University of California. Und tatsächlich konnten sie bei ihrer Untersuchung eine Auffälligkeit feststellen.

"Über-Spezies"?

Allerdings werden uns morgen keine Flügel wachsen und auch das Atmen unter Wasser bleibt uns verwehrt: Aktuell bevorzugt die Evolution Frauen, die früh Kinder bekommen, und Männer mit einem hohen BMI. Allerdings ist hier nicht von übergewichtigen Männern die Rede, sondern von ganz viel Muskelmasse.

Die Forscher nehmen an, dass sich unser Organismus an die gute Gesundheitsversorgung anpasst.



(kiky)