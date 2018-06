Wirbel um Sonnencreme im Kindergarten

Diese Empfehlung hat für viel Aufsehen gesorgt: Eine Juristin empfiehlt Kindergartenpädagoginnen im Rahmen einer Tagung, Kinder erst nach Absprache mit einem Kinderarzt mit Sonnenschutz einzucremen.

Im Buch "Kindergartenrecht in Österreich" geht die oberösterreichische Juristin Ingrid Gumprecht nämlich davon aus, dass Sonnencreme ein Medikament ist. Eltern müssten ein ärztliches Attest bringen, demzufolge ihr Kind eingeschmiert werden darf.

Große Verwirrung

Diese Ansicht verwirrte nicht nur die Kindergartenpädagoginnen sonder auch die Eltern. Auf der Tratten in Villach hat man daraufhin mit Ärzten gesprochen, die zu einem anderen Schluss kommen.

"Wir waren am Anfang verunsichert, aber jetzt ist es so entschieden worden, dass es weiterhin so gehandhabt wird, wie wir es immer machen", sagt Brigitte Kotschnigg vom Kindergarten auf der Tratten dem "ORF". Sonnencreme bleibt Sonnencreme und fällt nicht unter das Arzneimittelgesetz, ist sich der Mediziner sicher.

Kein Arzneimittel

Auch die Pharmazeuten stellen sich gegen die Aussagen der Juristin, Sonnencremen würden in die Kosmetikverordnung fallen, heißt es. Bei Sonnencremes mit speziellen Inhaltsstoffen, etwa für Menschen mit Hautkrebs, kann eine Verschreibung notwendig sein - in diesem Fall hätte die Juristin recht.

Falsch verstanden?

Die Frau, die die Diskussion losgetreten hat, entschuldigte sich in der Folge. Sie sei falsch verstanden worden, räumt aber auch ein, dass sie das Kapitel in der nächsten Ausgabe des Buches genauer formulieren werden.

Herkömmliche Sonnencremes seien natürlich kein Arzneimittel: "Ich wollte keine Irreführung verursachen, vielleicht habe ich in der Eile undeutlich ausgeführt - was ich mir aber auch nicht vorstellen kann. Aber ich war wirklich bemüht, den Kindergartenpädagoginnen das Recht nahe zu bringen und auf keinen Fall Verwirrung zu stiften", sagt sie.

Wer haftet?

Im Kern der Sache geht es um die Haftungsfrage. Was geschieht etwa, wenn ein Kind nach dem Auftragen der Creme eine Allergie bekommt? Das Problem wurde in der Vergangenheit so gelöst: Jedes Kind bringt seine eigene mit Namen gekennzeichnete Sonnencreme mit. Das wird auch in der Zukunft funktionieren.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)