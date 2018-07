5 Getränke, die den Stoffwechsel ankurbeln

Kaffee und Grüntee wird eine Stoffwechsel fördernde Wirkung nachgesagt, sollten aber nicht in zu hohen Mengen getrunken werden. Wer koffeinfreie Alternativen sucht, kann einen dieser fünf Sommerdrinks probieren:

1. Kokoswasser

Die Asiaten mögen Kokoswasser, weil es Vitamine und Mineralien enthält, die verjüngend wirken sollen und schlank halten. Zudem gleicht das isotonische Getränk Feuchtigkeitsverluste wieder aus und erinnerhalb mit seinem Geschmack an Sonne, Strand und Meer.

2. Rote Beeren

Sie sind voller gesunder Vitamine und Antioxidantien, fördern die Fettverbrennung und schmecken gut: Beeren sind wahre Alleskönner. Starten Sie mit einem roten Smoothie in den Tag:

1 Orange

150 g Himbeeren

150 g Heidelbeeren

300 ml fettarme Kokosnussmilch oder Joghurt

3. Green Smoothie

Nicht nur Hollywood liebt Green Smoothies. Salat, Kräuter und Gemüse enthalten viele Nährstoffe, die den Stoffwechsel ankurbeln – und supergesund sind. Das enthaltene Pflanzengrün (Chlorophyll) hilft, den Körper zu entgiften. Tipp: Geben Sie einen Apfel in den Smoothie, das in der Schale enthaltene Pektin kurbelt auch die Verdauung und den Stoffwechsel an.

1 Apfel

1/2 Avocado

1 Banane

1 kleines Stück Ingwer

Saft von 1 Limette

50 g Spinat oder Federkohl

300 ml Wasser

4. Melonensaft

Wassermelonen sind besonders leicht verdaulich und ein super Feuchtigkeitsspender. Sie sind reich an Superelementen, Mineralien, Antioxidantien und Vitamin A und B und verleihen ein schnelles Sättigungsgefühl. Dabei hat eine Wassermelone kaum Kalorien – nur 24 pro 100 Gramm.

500 g Wassermelone

1 Zweig frische Minze

1/2 Saft Zitrone

5. Sommerwasser

Sie haben keinen Mixer daheim oder keine Zeit, morgens einen Smoothie zuzubereiten? Kein Problem: Wasser mit Limettensaft, Minze und Ingwer am Abend zuvor in einer Thermoskanne in den Kühlschrank stellen und zur Arbeit mitnehmen. Auch dieses Getränk weckt, schmeckt und bringt Stoffwechsel und Kreislauf in Schwung — fast wie ein Smoothie.

(Red)