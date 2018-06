Buttermilch-Pancakes mit Beeren

Anzahl Personen: 4

Dauer: 30 Minuten

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Zutaten:





2EL Butter



200g Weizenvollkornmehl



2TL Backpulver



Salz



250g Buttermilch



2 Eier



2EL Zucker



2EL Butter zum Ausbacken



500g Speisequark (Magerstufe)



2-3EL Milch (1,5% Fett)



1 Päckchen Vanillezucker



4EL Zucker



600g Himbeeren





Zubereitung:

Für die Pancakes die Butter in einem kleinen Topf bei schwacher Hitze zerlassen und lauwarm abkühlen lassen. Das Mehl mit dem Backpulver und 1 Prise Salz in einer Schüssel gut mischen. In einer zweiten Schüssel die Buttermilch, die Eier und 2EL Zucker mit den Quirlen des Handrührgeräts schaumig schlagen. Die Mehlmischung und die zerlassene Butter unterrühren und den Teig zugedeckt etwa 15 Minuten quellen lassen.

Den Backofen auf 70° Umluft vorheizen. Wenig Butterschmalz in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen. Vom Teig jeweils 1EL abnehmen, in eine Pfanne setzen und zu kleine Pfannkuchen verstreichen. Die Hitze reduzieren und die Pancakes 2 bis 3 Minuten backen. Dann wenden und auf der zweiten Seite weitere 2 bis 3 Miniuten backen. Im Backofen warm halten.

Für die Füllung den Quark mit etwas Milch glatt rühren. Den Vanillezucker und 2 bis 3EL Zucker unterrühren. Die frischen Himbeeren verlesen, abbrausen und trocken tupfen. Tiefgekühlte Himbeeren auftauen lassen. Einige Himbeeren für die Garnitur beiseitelegen, die restlichen Himbeeren in einem kleinen Topf mit 2EL Wasser und dem übrigen Zucker zugedeckt 2 bis 3 Minuten erhitzen.

Zum Servieren nach Belieben die Pancakes getrennt mit der Quarkcreme und der Himbeersauce servieren und jeweils abwechselnd einige Pancakes mit der Quarkcreme aufeinanderschichten und die Himbeersauce darauf anrichten. Mit den beiseitegelegten Himbeeren garnieren.

Tipp: Die Pancakes schmecken auch pur sehr gut. Man kann sie auch mit Puderzucker oder Ahornsirup servieren.

Quelle:

"The Biggest Loser" von Christine Theiss: 2012. Verlag: Zabert Sandmann. Seiten: 167. Preis: 19,95 Euro.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(Red)