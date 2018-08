Das hilft wirklich gegen Muskelkater

Nach dem Sport bleibt leider oft mehr als ein belohnendes Gefühl: Der Muskelkater am Tag danach macht uns oft zu schaffen. Dabei ist der ziehende Schmerz gar nicht so harmlos und vor allem KEINE normale Folge von Sport: Ein Muskelkater weist auf ein flasches Training hin, den durch Überlastung beim Sport entstehen feine Risse im Muskel. Vor der Abheilung schwellen diese zu einer Entzündung an, die den Schmerz verursacht.

Umfrage Leiden Sie oft unter Muskelkater? Ja, ständig.

Manchmal.

Nein.

Ich mache keinen Sport.

Sollte es dennoch passiert sein und der Muskelkater meldet sich am nächsten Tag zu Wort, helfen folgende Mittel:

1. Sanfte Bewegung

Ein kleiner Spaziergang, langsames Fahrradfahren oder eine andere anspruchslose Bewegung sind auf jeden Fall heilsamer, als aufgrund der Schmerzen völlig untätig zu sein.

2. Entspannungsbäder

Die beruhigende Inhaltsstoffe lindern den Schmerz und die Wärme des Wassers fördert die Heilung.

3. Die Durchblutung fördern

Je besser der Muskel durchblutet wird, desto schneller wachsen die beschädigten Fasern wieder zusammen. Deshalb wirken Wechselbäder und kalte Umschläge Wunder.

4. KEIN Dehnen oder Massieren

Ist der Muskelkater bereits da, verlangsamt das die Heilung. Die verletzten Fasern könnten dadurch sogar noch mehr reißen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(kiky)