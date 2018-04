Deshalb verliert man durch Sport nicht so viele Kilos

Durch Sport abnehmen ist nicht so effektiv wie bislang gedacht. Das haben jetzt Forscher der amerikanischen Vanderbilt University in einer Studie herausgefunden.

Dafür testeten die Wissenschaftler an Mäusen. Die Tiere bewegten sich regelmäßig in Laufrädern und verbrauchten so mehr Energie. Das führte allerdings dazu, dass die Mäuse den restlichen Tag über träger waren. Nach der "Sportstunde" bewegten sie sich nicht mehr so viel, wie sonst ohne Sport.

Wie sich diese Ergebnisse auf den Menschen übertragen lassen, erfahren Sie im Video.

