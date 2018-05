Diese 4 Getränke sollten ab 30 gemieden werden

Wird man 30, ändern sich ein paar Dinge im Leben. Da gibt es zum Beispiel Dinge, die man ab 30 unbedingt in der Wohnung haben sollte, Angewohnheiten, die man ablegen sollte und sogar Drinks, die man ab 30 besser nicht mehr trinken sollte. Natürlich lässt sich über alles streiten, nur über den letzten Punkt nicht - und das ist Wissenschaftlich bewiesen:

Von diesen Drinks Sie jetzt besser die Finger lassen:

1. Cola und Limonade

Einmal abgesehen, dass Limo und Cola unfassbar zuckerhaltig und damit grundsätzlich ungesund sind, gibt es einen Aspekt, der nicht jedem bekannt ist: Studien haben gezeigt, dass raffinierter Zucker, der Getränken hinzugefügt wurde, die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen senkt. Mehr brauchen wir dazu dann wohl nicht mehr sagen.

2. Alkohol

Eins vorbab: zu viel Alkohol ist immer schlecht - ganz egal ob wir nun 20, 30 oder 40 sind. Trotzdem ist es aber so, dass Alkohol von unserem Körper ab 30 langsamer abgebaut wird, was logischerweise den Kater verlängert. Noch dazu sind Zucker- und Kohlenhydrat-Cravings am nächsten Tag praktisch vorprogrammiert und lassen auf die Dauer Fettpölsterchen wachsen. Was dem Ganzen noch die Krone aufsetzt: Der dreißigjährige Körper kann den Schlafmangel, der mit dem Alkoholkonsum einher geht, nicht mehr so gut wegstecken und man fühlt sich tagelang gerädert.

3. Alles aus einem Strohhalm

Langzeitstudien haben ergeben, dass häufiges Trinken aus einem Strohhalm feine Falten um den Mund verursacht. Daneben sind Strohhälme auch aus Umweltschutzgründen total bescheuert. Nach Benutzung landen sie zuhauf in unseren Meeren, wo sie Giftstoffe freisetzen und von Tieren gefressen werden.

4. Kaffeesahne

Kaffeesahne hat erstaunlich viel mit Sonnencreme gemeinsam. Beide enthalten Titandioxid, einen UV-Blocker, der gleichzeitig als Bleichmittel genutzt wird. Der Zusatzstoff verursacht nachweislich Leber- und Gewebeschäden bei Mäusen und kann auch beim Menschen gesundheitliche Auswirkungen haben. Das ist natürlich immer schlecht, so dass man eigentlich nicht erst zum 30. Geburtstag aufhören sollte, Kaffeesahne zu konsumieren. Unser Stoffwechsel ändert sich aber wenn wir älter werden, so dass die Giftstoffe langsamer abtransportiert werden.