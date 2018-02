Fastenzeit leicht gemacht: Mit diesen 5 Tricks

Wer die Tage vom 1. März bis zum 15. April abzählt, wird nicht genau auf 40 kommen. Warum? Weil die Sonntage während der Fastenzeit nicht mit eingerechnet werden. Alle, die jene sechs Wochen im Jahr tatsächlich zum Fasten nutzen, können die Sonntage somit als "Joker-Tage" betrachten.

Der Sinn hinter der Fastenzeit liegt im Verzicht - worauf verzichtet wird, ist nebensächlich. Manche essen 40 Tage lang kein Fleisch, andere lassen die Finger von Alkohol oder Süßigkeiten, wieder andere setzen auf Detox-Kuren.

Worauf auch immer Sie während der Fastenzeit verzichten wollen, hier sind fünf Tricks, mit denen Sie besser Durchhalten werden.

Hier 5 Tipps zur Fastenzeit:

1. Das Ziel nicht verlieren

Vorab müssen Sie sich über den Sinn klar werden, warum Sie überhaupt fasten wollen. Ob aus Religion, Tradition oder einfach um sich etwas beweisen zu wollen - Sie müssen sich stets vor Augen halten, was Ihr persönliches Ziel und Ihre persönliche Motivation ist. Und nicht vergessen: Wenn Sie 40 Tage verzichten haben, können Sie richtig stolz auf sich sein!

2. Routinen aufbauen

Aller Anfang ist schwer und vor allem die Gewohnheit kommt einem beim Fasten oft in die Quere. Das Feierabendbier am Freitag, oder die Süßigkeiten zum Kaffee - wir haben uns gewisse Routinen angewöhnt, die wir nun brechen müssen bzw. am besten durch neue Ersetzen. So könnte das Feierabendbier durch ein anderes antialkoholisches Getränk, das Sie schon immer einmal ausprobieren wollten, ersetzt werden oder die (schokoladige) Nachspeise durch Obst.

3. Auch "sündigen" ist erlaubt

Wenn Sie einmal sündigen, ist das noch lange kein Grund, alles hinzuwerfen. Solange es bei "Ausrutschern" bleibt, weitermachen!

4. Bewegung

Ja! Neben ausreichend Schlaf, empfiehlt sich auch Sport, um beim Fasten voran zu kommen. Denn sportliche Aktivitäten lenken nicht nur ab, sondern sorgen auch für die nötige Ausgeglichenheit!

5. Gemeinsam statt einsam

Grundsätzlich fällt das Einhalten der Fastenzeit um einiges leichter, wenn man nicht "einsam verzichten muss". Sich gemeinsam mit Freunden oder dem Partner Ziele zu stecken und sich gegenseitig vom "Sünden" abzuhalten, macht das Durchhalten gleich um vieles angenehmer!

