Gesundheitsvorsorge: So sexy, wie noch nie

Routinierte Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt waren gestern, heute fahren wir dazu zu einem Spa-Aufenthalt in die Südsteiermark. Zumindest die Kunden der Merkur-Vorsicherung, Österreichs älteste Versicherung, deren Schwerpunkt - natürlich - in der Vorsorge liegt. Das Tochterunternehmen Merkur Lifestyle schickt "Patienten" nicht einfach zum Arzt, sondern mit den fit4life-Programmen alle zwei Jahre in eines der sechs eigenen Spa-Standorte in Österreich.

Vorsorgen statt heilen

Mit innovativen fit4life-Vorsorgeprogrammen soll die Gesundheit der Versicherten erhalten bleiben und sie zugleich zu einem aktiven, maßvollen Lebensstil inspirieren. Das fängt mit einem mehrtägigen Aufenthalt im 4- oder 5-Sterne Hotel schon bei den ganz Kleinen an und hört erst bei den ganz Großen wieder auf. Natürlich mit speziell zugeschnittenem Tagesablauf.

So sollen Kids & Teens Gesundheit erleben, Juniors ein aktives Körperbewusstsein entwickeln und Erwachsene entspannen, loslassen und neue Lebensenergie finden.

Das Angebot reicht von klassischer Schulmedizin oder fernöstliche Medizin (TCM) über Entspannungsprogramme, Fitness- oder Yoga-Programme bis hin zur indischen Gesundheitslehre.

Gesund im Alltag

Im Mittelpunkt steht dabei aber immer der aktive, bewusste und gesunde Alltag. Wie auch Sie zu Hause vorsorgen können, verriet Merkur-Sportwissenschaftlerin Julia Grabmüllerin mit 3 Tipps:

