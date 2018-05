Keine Kohlenhydrate: Das passiert mit dem Körper

Die Low-Carb-Diät und ihre zahlreichen Artverwandten gehören zu den beliebtesten Diäten weltweit. Aber wissen Sie, welche Auswirkungen der Verzicht auf Kohlenhydrate wie Brot und Nudeln auf den Körper hat?

Nach einer Schätzung des "Time Magazine" verzichten inzwischen übrigens fast 100 Millionen Europäer und US-Amerikaner auf Kohlenhydrate in ihren Mahlzeiten, Stars wir Robbie Williams und Kylie Minogue haben für die Ernährungsform ordentlich die Werbetrommel gerührt. Die altbekannte Nahrungsmittelpyramide – mit Kohlenhydraten an der Basis und fettem Fleisch an der Spitze – wird hier völlig auf den Kopf gestellt. Kann das funktionieren?

Wie genau der Abnehmprozess mit der Low-Carb-Diät funktioniert, wann die Wirkungen einsetzen und welche Nachteile diese Abnehmmethode hat, erfahren Sie im Video.

