Eine Primaballerina packt aus: Kein Essen & kein Sex

Das Leben einer Primaballerina ist nicht immer voll Glanz und Gloria. Das weiß auch Louisa Paterson, die geschafft hat, wovon viele junge Frauen träumen: Sie hat als Ballerina Karriere gemacht und war zwei Jahre lang ein gefeierter Star im renommierten Berliner Friedrichstadt-Palast.

Doch das gehört der Vergangenheit an, genauso, wie der Verzicht auf Sex und sogar Nahrung. "Wenn die Lehrer uns zu viel oder Kohlenhydrate essen sahen, schauten sie uns missbilligend an. Und dann hieß es immer: 'Esst das nicht.' Nur haben sie uns nie gesagt, was wir essen sollen. Letzten Endes haben wir dann gedacht, dass wir gar nichts essen dürfen", verriet die 24-Jährige dem Gesundheitsportal Fitbook.

Eindeutig der falsche Weg, wie sie heute weiß, denn sie habe dank hungern nicht weniger gewogen als jetzt, sondern rund fünf Kilo mehr. „Mein Körper war aus Ernährungssicht ständig in Alarmbereitschaft. Ich gab ihm trotz des harten Trainings viel zu wenig zu essen. Wenn es dann mal eine ordentliche Portion gab, baute er es schnell zu Fettreserven auf.“ Louisa ist sich sicher, dass niemand hungern müsse, um Ballerina zu werden. Es sei lediglich wichtig, auf die richtige Ernährung zu achten. Selbst Cheat Days seien kein Problem: „Ich liebe Fried Chicken und Schokolade über alles – auch wenn mir das niemand glauben will! Wenn ich mal wieder gesündigt habe, esse ich am nächsten Tag einfach etwas Gesundes.“

Gesundes Leben und Training

Vor einiger Zeit brachte die ehemalige Primaballerina mit "Train like a Ballerina" auch ihr eigenes Fitnessprogramm heraus, mit dem sie sich vor allem an junge Tänzerinnen richten möchte.

