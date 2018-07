So macht sich Sylvie Meis Bikini-fit

Wie es Sylvie Meis geschafft hat, immer in Top-Form für den Strand zu sein, verriet die 40-jährige Moderatorin jetzt im Interview mit "Gala".

Ihr Tipp Nummer 1: Cardio-Einheiten in Kombination mit einem High Intensity Interval Training.

So verbringt sie pro Sporteinheit mindestens 30 Minuten auf Laufband und führt beim HIT alle Körperpartien in kurzen, intensiven Intervallen an ihre Grenzen. Zudem gibt es körperformende Übungen mit Gewichten. Hanteln sorgen zum Beispiel für eine schöne Armmuskulatur.

Natürlich speilt auch die Ernährung eine wichtige Rolle im Leben von Sylvie Meis: "Es gibt eine Redensart, die man nicht außer Acht lassen sollte: Abs – also Bauchmuskeln – are made in the kitchen!", erklärte die gebürtige Niederländerin gegenüber dem Magazin.

Schnelle Fettverbrennung

Aber um tatsächlich schnell Fett zu verbrennen gibt es laut Meis nur eine Möglichkeit: Keinen Alkohol trinken! Dieser schwemme auf, verringere die Fettverbrennung und führe dazu, dass man gern auch abends noch mal ohne Hemmungen eine Pizza isst oder Gummibärchen nascht. Ihre Empfehlung: Drei bis vier Wochen vor dem Strandurlaub sollte man komplett auf Alkohol verzichten.



