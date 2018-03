So machte sich Alicia Vikander fit für Lara Croft

Die frühere Ballerina ist von Natur aus eine zierliche Person: Für die Rolle der Lara Croft musste Alicia Vikander (29) einiges an Muskelmasse zulegen, um als Actionstar authentisch kämpfen, klettern und sprinten zu können. Dafür folgte sie einem strikten Programm: Sieben Monate vor Beginn der Dreharbeiten trainierte die Schwedin das erste Mal mit Magnus Lygdback. Die Methode des Celebrity-Trainers, der schon Alexander Skarsgard für seine "Legend of Tarzan" und Ben Affleck für "Justice League" fit gemacht hat, ist knallhart: Morgens um 5 Uhr schickte der Trainer Alicia ins Gym, wo Gewichte gehoben und Klimmzüge trainiert wurden.

Nachmittags wurden Flexibilität und Ausdauer mit Martial Arts und High-Intensity-Trainings trainiert. Alicia musste zudem während der Dreharbeiten 5-mal täglich essen, um genügend Proteine und Kohlenhydrate für den Muskelaufbau zu sich zu nehmen. Die Resultate lassen sich sehen: Alicia Vikander hat für die Rolle 6 Kilogramm an Muskeln zugelegt. "Vor dem Film konnte ich mein eigenes Körpergewicht nicht heben. Als Lara Croft mache ich Klimmzüge jetzt im Schlaf", so die Schauspielerin. Auch dem Trainer gefällt das Resultat. Aber nicht nur optisch ist Alicia stark: "Niemand hat so einen Willen wie Alicia. Sie ist ein Biest im Gym", so Magnus Lygdbäck.

Haben Sie selber Lust auf ein kleines Action-Training bekommen? Magnus Lygdback zeigt seine Lieblingsübungen:

(Red)