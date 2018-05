Warum Sie Multitasking vergessen sollten

Der Anspruch, möglichst effizient und produktiv zu sein, wird immer größer. Die logische Folge ist, viele Dinge gleichzeitig erledigen zu wollen. Das lässt uns die wichtigen Dinge aber nicht schneller, sondern langsamer erledigen. Wieso?

Wir verraten 6 Gründe, die gegen Multitasking sprechen.

1. Sie verlieren den Fokus

Unser Hirn ist nicht trainiert, um vieles gleichzeitig zu erledigen.

2. Multitasking erhöht Fehler

Beim Fahren schnell eine SMS beantworten? Das ist nicht nur nervig, sondern auch gefährlich und vor allem verboten. Im Büro ist die Konsequenz eines Fehlers nicht ganz so gravierend wie im Straßenverkehr. Aber wir wollen trotzdem nicht im Stress aus Versehen ein E-Mail an unseren Chef schicken, das für die Kollegin bestimmt gewesen wäre, oder?

3. Sie sind gestresst

Beim Netflixen durch Instagram scrollen? Wer ständig verschiedenen Reizen ausgesetzt ist, muss diese verarbeiten. Dies lässt den Cortisol-Spiegel steigen, was wir als Stress kennen. Ein dauerhaft erhöhter Cortisol-Spiegel wirkt sich nicht nur schlecht auf unseren Geist, sondern auch auf unsere Gesundheit aus.

4. Ihre Reaktionsfähigkeit sinkt

Cortisol setzt unseren Körper in Alarmbereitschaft und sendet ihm das Signal, auf Kampf zu stellen. Was früher half, uns im Notfall gegen einen Angreifer zu wehren, brauchen wir heute, um schlaue Entscheidungen unter Stress zu fällen. Wenn Cortisol aber ständig im Blut ist, lässt dieser Effekt nach, was die Reaktionsfähigkeit sinken lässt.

5. Sie werden unproduktiv

Sie meinen zwar, ständig etwas zu erledigen, wirklich getan ist am Abend aber wenig. Durch den Verlust der Konzentration und der Verringerung der Qualität sinkt die Produktivität. Auch die Konzentration leidet, wenn wir immer nur halb bei der Sache sind, weil unser Hirn einen Teil seiner Kapazität für andere Sachen reserviert.

6. Sie werden unglücklich

Alles, was Sie beim Multitasking tun, erledigen Sie eher nebenbei und unbewusst. Dies macht unglücklicher, als Dinge einzeln und bewusst anzugehen. Wer durch die Straßen rennt, telefoniert und gleichzeitig etwas auf dem Handy liest, wird kaum merken, dass draußen die Sonne scheint.

