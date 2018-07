Wie gut ist alkoholfreies Bier nach dem Sport?

Mit gemessenen Werte von 260 bis 310 mmol/kg erfüllt alkoholfreies Bier tatsächlich das Kriterium für ein isotonisches Getränk.

Grundsätzlich können wir Flüssigkeiten in drei Kategorien einteilen:

Hypotonische Getränke haben einen geringeren osmotischen Druck als Blut, ihre Osmolalität liegt unter 245 mmol pro kg. Hypotone Lösungen sind beispielsweise Fruchtsäfte verdünnt mit (dem magnesiumreichen) Mineralwasser im Verhältnis 1:5 bis 1:3 (also ein Teil Saft und drei bis fünf Teile Wasser).

Hypertonische Getränke haben einen höheren osmotischen Druck als Blut, ihre Osmolalität liegt über 335 mmol pro kg. Hierzu zählen unverdünnte Fruchtsäfte, Smoothies und Süssgetränke.

Isotonische Getränke haben dagegen den gleichen osmotischen Druck wie das menschliche Blut (7,5 bar, Osmolalität zwischen 246 und 334 mmol pro kg) und können deshalb besonders leicht vom menschlichen Organismus über den Darm aufgenommen werden.

Der sogenannte "osmotische Druck" ist ein Maß für die Kraft, mit der eine Flüssigkeit durch eine Membran (z.B. die Zellwand oder die Darmwand) hindurchwandert. Er wird bei Körperflüssigkeiten wie Blut durch das Gleichgewicht der Wasseraufnahme und -ausscheidung sowie der Aufnahme und Ausscheidung osmotisch wirksamer Substanzen (geladene Teilchen) aufrechterhalten. Alkoholfreies Bier würde hier dazuzählen, genauso wie die ganzen isotonischen Getränke, die als Pulver oder bereits fertig gemischt zu kaufen sind.

In den letzten Jahren haben jedoch Untersuchungen gezeigt, dass Sportgetränke, in denen die Teilchenkonzentration geringer als im Blut ist – also die hypotonen Getränke –, besser aufgenommen und vertragen werden. Es zeigen sich vor und während langer Ausdauerbelastungen, aber auch vor kurzen Belastungen Vorteile durch die raschere Aufnahme der Flüssigkeit – und damit eine bessere Verträglichkeit leicht hypotoner Getränke mit geringem Kohlenhydratanteil!

So kann also mit gutem Gewissen alkoholfreies Bier nach dem Sport getrunken werden, und dann gleich noch ein paar Schlucke Wasser dazu, dann hätten wir auch geleich eine hypotone Lösung!

