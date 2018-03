Wiener Reisfleisch mit Salat

Anzahl Personen: 2-4

Dauer: 45 Minuten

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Zutaten:

Für das Reisfleisch



500 g mageres Kalbfleisch



6 dünne Scheiben Speck



2-3 EL Olivenöl



200 g Zwiebeln



1-2 Knoblauchzehen



2-3 EL Sojasauce



Pfeffer



2 TL edelsüßes Paprikapulver



2 Tassen Langkornreis



1 Schuss Weißwein



3 Tassen Gemüsesuppe



200 g Paradeiser, geschält



1 Spritzer Weißweinessig





1 kleine Schalotte



2 EL mittelscharfer Senf



6 EL Weißweinessig



100 ml Pflanzenöl



2 EL Sojasauce



2 TL Kräuter der Provance



Blattsalat





1 EL Petersilie, gehackt



4 TL Sauerrahm



Für den SalatFür die Garnitur

Das Kalbfleisch in 2 cm große Würfel und die Speckscheiben in feine Streifen schneiden. Die Fleischwürfel kurz in Olivenöl scharf anbraten und sofort aus der Pfanne nehmen. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken und mit dem Speck im Bratfett glasig anschwitzen. Das Fleisch, die Sojasauce und den Pfeffer zugeben und 1 Minute lang anrösten. Paprikapulver und Reis zufügen und mit Wein ablöschen. Mit Suppe aufgießen und 25 Minuten lang kochen.

Die geschälten Paradeiser würfeln, mit dem Saft unter das Reisfleisch mengen und weitere 10 Minuten köcheln lassen, mit Essig abschmekcen.

Für den Salat die Schalotten schälen und fein würfeln, Senf, Essig, Öl, Sojasauce und Kräuter verrühren. Schalotten dazugeben und untermengen. Den Blattsalat mit der Vinaigrette marinieren.

Das Reisfleisch mit Petersilie bestreuen und mit einem Klecks Sauerrahm und dem Salat servieren.



Guten Appetit!

Quelle:

"Geschmack verbindet" von Joachim Gradwohl, Josef Haslinger,Sohyi Kim, Christian Petz, Andreas Wojta. 2009. Verlag: D+RVerlagsgesellschaft m.b.H. Nfg.KG

(Red)