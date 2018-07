"Damensattel": Cowgirl-Variante mit Lust-Garantie

Für Frauen, die gerne auf ihrem Liebsten "reiten", aber etwas Abwechslung ins Liebesspiel bringen wollen, gibt es eine aufregende Variation: den "Damensattel".

Umfrage Probieren Sie gerne neue Sex-Stellungen aus? Ja sicher, je komplizierter desto aufregender

Ja, wenn es nicht zu gefährlich ist

Ich würde gerne, aber mein Körper macht die Verrenkungen nicht mehr mit

Das ist für mich oft mehr Sport als Sex und nicht mehr geil

Die meisten Sex-Stellungen sind mir viel zu gefährlich

Ich bin mit Missionarsstellung völlig zufrieden

Ich habe keinen Sex

Der Name verrät schon ein wenig, wohin die Reise geht. Zu Beginn sitzt die Frau auf dem Mann, doch nach einigen Minuten dreht sie sich zur Seite und legt beide Beine auf eine Seite. So sitzt sie auf dem Mann wie auf einem Damensattel. Der Mann kann seine Liebste so von der Seite sehen und ihr sexy Profil bewundern.

Allerdings ist Obacht geboten! Die Frau sollte nicht zu schnelle und nicht zu große Bewegungen machen. Der ungewöhnliche Winkel kann gefährlich für den Penis werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)