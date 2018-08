Ältere Männer bekommen die heißesten Anfragen

Ein Mann in seiner Midlife-Crisis lernt eine blutjunge Frau kennen, die noch einmal seinen Lebensdurst weckt. Sie findet ihn sexy, weil er reifer ist als Männer in ihrem Alter – vielleicht auch, weil er eine schicke Wohnung hat und ihr schöne Geschenke macht: Es ist die Sugar-Daddy-Story, bei der viele mit den Augen rollen, die wir aber ständig in Filmen und auch ab und zu auf der Straße beobachten können.

Umfrage Würden Sie jemanden daten, der (viel) älter ist? Ja! Wahre Liebe kennt kein Alter.

Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.

Männer mit 50, Frauen mit 18

Eine Studie belegt nun, dass sich Jung und Alt tatsächlich oft finden – zumindest im Internet. Forscher der Universität Michigan haben anhand von 200.000 heterosexuellen Datingplattform-Nutzern untersucht, wie viele Nachrichten die Frauen und Männer innerhalb eines Monats bekommen haben. Das Ergebnis: Am meisten angeschrieben werden Männer, die im Schnitt 50 Jahre alt sind – und Frauen im Schnitt mit 18.

Intelligenz als Abtörner?

Zudem vermuten die Forscher, dass die sehr häufig kontaktierten Menschen sich oftmals untereinander anschreiben. Heißt: Die Story vom reifen Mann und der jungen Frau gibt es wirklich ziemlich häufig. Die Studie zeigt außerdem, dass Männer bei Frauen mit Intelligenz punkten können. Umgekehrt siehts jedoch anders aus: Umso höher der Bildungsabschluss einer Frau, desto weniger Erfolg beim Online-Dating. Intelligenz als Abtörner? Unglaublich.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Alisa Fäh)