12 Nackte rittern um einen Platz im "Playboy"

Star-Fotograf Paul Ripke begleitete die deutsche Nationalelf bei der Fußball-WM in Brasilien und wurde damit berühmt. Jetzt lichtet er zwölf nackte Damen am Strand von Mexiko ab.

Der "Playboy" ruft

Doch wozu der zwölfstündige Flug ins sonnige Paradies? Gesucht wird das Bild-Girl des Jahres. Dieses schafft es sogar in den legendären "Playboy".

Fünf Tage in der Sonne, an denen der Fotograf die heißen Models in knapper (und teilweise komplett fehlender) Bekleidung ablichtet.

