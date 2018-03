Befreundet mit dem Ex: Das halten Männer davon!

Kontakt mit dem Ex: Völlig okay oder ein absolutes No-Go? Diesem Thema widmete sich die Social-Media-Pattform Reddit, auf der Männer jetzt erklärten, was sie davon halten, wenn ihre Liebste noch mit ihrem Ex befreundet wäre.

Umfrage Was halten Sie davon? Würde ich auch nicht billigen.

Weiß nicht.

Begeistert wäre ich nicht.

Stört mich nicht.

Das Ergebnis könnte kaum eindeutiger sein: Die meisten User finden es "dem aktuellen Partner gegenüber respektlos." Cheryltunt69 schreibt sogar: "Schön für dich, wenn du mit deinem Ex befreundet bist, aber dann wird das mit uns nicht klappen."

Das Stimmungsbild auf Reddit zeigt somit, es gibt fast keinen Mann, der damit einverstanden ist, wenn seine Partnerin noch Kontakt zu ihrem Ex hat.

(kiky)