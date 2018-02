Das meinen Frauen mit diesen Sätzen wirklich

Verstehen Sie Ihre Partnerin manchmal einfach nicht? Keine Sorge, Sie sind damit kein Einzelfall. Die Sprachbarriere zwischen den Geschlechtern ist weit verbreitet.

"Alles in Ordnung", "Entscheide du das" und "Ich bin gleich fertig" sind nur eine Auswahl der Sätze, die Frauen zwar so sagen, aber oftmals ganz anders meinen. Aber Männer haben ihre ganz eigene Sprache, so heißt beispielsweise "Ich bringe den Müll gleich runter!" etwas ganz anderes.

Wir bringen ein bisschen Licht ins Dunkel und erklären im Video, was mit einem oder anderen Satz tatsächlich gemeint sein könnte!

(kiky)