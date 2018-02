Achtung, Männer: So killen Sie jedes Date!

Kerzenschein, rote Rosen und ein verliebtes Kribbeln im Bauch – so stellt sich wohl die Mehrheit ein Date am 14. Februar vor. Doch, Achtung: Männer und Frauen haben mitunter ganz unterschiedliche An- und Abtörner. Das Dating-Portal Parship hat erhoben, was die absoluten Dating-Killer sind (siehe Bildstrecke oben).



Manche Verhaltensweisen nerven und lassen eine romantische Stimmung beim Daten gar nicht erst aufkommen. Bei Männern (51 Prozent) und Frauen (32 Prozent) ist der ständige Blick aufs Handy besonders verhasst. Aber nicht in allen Punkten sind sich die Geschlechter so einig: Während 30 Prozent der Frauen ein fehlendes Nähe-Distanz-Empfinden als aufdringlich empfinden, stört dieses Verhalten nur vier Prozent (!) der Männer.

Umfrage Was ist der größte Dating-Killer für Sie? Jammern.

Handy.

Fehlendes Nähe-Distanz-Empfinden.

Schimpfwörter.

Zu viel Alkohol.

Selbstverliebtheit.

Unhöflich zu anderen.

Tischmanieren.

Kein Interesse.

Kaum sprechen.

Rauchen.

Über Ex sprechen.

Wirbel um die Rechnung.

Unpüntlichkeit.

Unsicherheit.

Keine der genannten Optionen.

Romantik?



Pralinen, Rosen und schummriges Kerzenlicht – sind die Singles überhaupt so romantisch veranlagt? Knapp über die Hälfte, die in einer Partnerschaft lebt, hält seine oder ihre bessere Hälfte für romantisch (54 Prozent). Aber: Während 63 Prozent der Männer angeben, dass ihre Partnerin weiß, wie sie sein Herz mit romantischen Gesten höher schlagen lässt, empfinden das lediglich 46 Prozent der Frauen genauso. 25 Prozent der liierten Frauen sagen sogar knallhart, dass ihr Partner so gar keine Ahnung von Romantik hat.

Sich mit seinem Flirt direkt am Valentinstag zum ersten Mal treffen? Warum nicht! Die große Mehrheit der Singles geht das Daten mit Ernsthaftigkeit an: 60 % behaupten von sich, dass sie sich noch nie zur gleichen Zeit mit mehreren potenziellen Partnern verabredet haben.



Über die Umfrage

Für die vorliegende Umfrage hat Parship 1.660 Mitglieder zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Die Online-Erhebung fand im September 2016 statt.

