Das sind die drei größten Porno-Lügen

Pornos machen Lust auf Sex und sind oftmals wirklich heiß in Szene gesetzt. Um eine ernsthafte Handlung mit Tiefgang geht es dem Publikum darin so und so eher weniger. Die Konsumenten wollen Filme voller Höhepunkte.

Doch der Geschlechtsverkehr in den Pornofilmen hat mit dem "Bett-Spielchen" zu Hause nur wenig zu tun. Echter Sex ist dann doch etwas anderes.

Wissenschafter haben sich in einer Studie nun die größten Lügen in Sexfilmen angesehen. Und das Ergebnis dürfte dann vor allem für die Männerwelt dann doch etwas überraschend sein.

Lautes Stöhnen und "Cumshot"

Im Video (oben) seht ihr unter anderem, warum lautes Stöhnen beim Sex nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist und was Frauen wirklich über den "Cumshot" halten.

Übrigens: Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und eine Karriere als Pornodarsteller anstrebt, der Weg in die Branche ist knall"hart" - "heute.at" berichtete.

(red)