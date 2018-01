Der Hauptgrund, weshalb Menschen fremdgehen

Was führt einen Menschen dazu, seine Partnerin oder seinen Partner zu betrügen? Psychologen verschiedener US-Universitäten haben diese Frage 495 Erwachsenen mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren gestellt. Sämtliche Teilnehmer der im "Journal of Sex Research" veröffentlichten Studie waren schon einmal fremdgegangen. Total konnten die Forscher 77 verschiedene Gründe für Untreue ausmachen.

Das sind die wichtigsten Gründe: Am häufigsten war "ein Mangel an Liebe" in der Beziehung der Antrieb. 77 Prozent gaben diesen Grund an. Am zweithäufigsten genannt wurde die Lust auf zusätzliche Sexualpartner (74 Prozent). 70 Prozent fühlten sich von ihrem Partner vernachlässigt.

Ebenfalls 70 Prozent gaben an, dass sie beim Fremdgehen betrunken waren oder nicht klar dachten. 57 Prozent wurden untreu, weil sie ihr eigenes Selbstbewusstsein steigern wollten. Ein Drittel hinterging seinen Partner schlicht und einfach, weil es Sex wollte.

Die Studie stellte zudem fest, dass Männer in erster Linie betrogen, um eine größere Auswahl an Partnern zu haben und weil es die Situation zuließ. Frauen gingen dagegen fremd, weil sie sich zu wenig beachtet oder vom Partner nicht mehr geliebt fühlten.

Im gleichen Fachjournal wurde im letzten Jahr eine Studie veröffentlicht, die der Frage nachging, was Menschen, die ans Fremdgehen dachten, wieder davon abbrachte. Die Topantworten der 423 Teilnehmer waren: ihre Moral und die Furcht, am Schluss alleine dazustehen. Zudem zeigte sich, dass Frauen am ehesten zwischen dem sechsten und dem zehnten Jahr einer Ehe fremdgingen, während es bei den Männern nach dem elften Jahr passierte.

