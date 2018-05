Die häufigsten Sex-Fantasien von Frauen

Wovon fantasieren am häufigsten in Sachen Sex? Das wollten Forscher der Université de Montréal in Kanada von 799 Frauen wissen. Und siehe da, 65 Prozent der Studienteilnehmerinnen träumen von heißen Fesselspielchen und Unterwerfung. Sogar der Klaps auf den Po sorgt bei 35 Prozent der Ladies für Lust im Kopf.

