Die verrücktesten Sex-Gesetze in den USA

Gesetze, die sich mit Sex beschäftigen haben oft etwas Moralisierendes, sehr oft etwas sehr Skurriles und nicht selten beides an sich. In den USA gibt es auf kommunaler Ebene sehr viele davon.

Viele der Sex-Gesetze in diversen US-Gemeinden sind auch erstaunlich (und oft in absurder Weise) spezifisch. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass Gemeindegesetze oft aufgrund von Präzedenzfällen erlassen werden. Sind diesen skurril, so ist es oft auch das daraus folgende Gesetz.

So ist nicht nur das Gesetz alleine schon sehr erheiternd, sondern auch die Vorstellung des Präzedenzfalles, der zu dem Gesetz geführt hat.

