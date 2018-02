Diese Fotos sind echte Abturner in Dating-Apps

Wenn Mann mit einem tollen Waschbrettbauch auftrumpfen kann, gehört der doch sicher auch im Dating-App-Profil zur Schau gestellt. Falsch! Viele Frauen werden sich wohl belustigt abwenden angesichts der schamlosen Selbstdarstellung.

Denn nicht jedes Foto macht begehrenswert für die potenzielle große Liebe. Dazu gehören unter anderem auch Gruppenfotos (man will ja nicht in der Menge untergehen) oder Selfies. Auch Bilder von wilden Nächten im Alkoholrausch kommen meistens nicht gut an.

Alles individuell

Dabei handelt es sich natürlich nur um grobe Richtlinien. Schließlich ist auch jede Frau anders eingestellt. Ein Foto vom Sport oder einer wilden Party kann unter Umständen auch Interesse wecken.

