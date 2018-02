Diese Gans wurde zum Symbol grenzenloser Liebe

Der Gänserich Thomas verstarb vor drei Wochen in einem Pflegeheim für Vögel in Wellington (Neuseeland) im stolzen Alter von 40 Jahren. Seine Lebensgeschichte wird im Internet als Beweis dafür gefeiert, dass Liebe über alle Grenzen hinweg blühen kann.

Thomas war eine blinde, bisexuelle Gans, die 24 Jahre lang mit einem schwarzen Schwan namens Henry zusammenlebte. Als Henry sich dann in einen weiblichen Schwan, Henrietta, verliebte, blieb Thomas dem Paar weitere Jahre treu ergeben.

Zogen zu dritt Nachwuchs groß

Die Vögel lebten anschließend jahrelang harmonisch in einer Dreiecksbeziehung. Thomas unterstützte die beiden Schwäne sogar beim Großziehen ihres Nachwuchses. Dies endete erst als sein Seelenverwandter Henry 2009 starb, wie die Betreiber des Vogelheims dem Portal "Indy100" erzählten.

Das Tierheim ehrte Thomas mit einem Nachruf auf seiner Facebook-Seite und veranstaltete eine feierliche Beisetzung für den Gänserich. Er wird neben seinem Seelenverwandten Henry begraben.



Im Internet nahmen zahlreiche Menschen Anteil und feierten das Leben des Vogels.

