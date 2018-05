Diese Sexstellung macht Männer verrückt

Abwechslung ist immer gut, aber bei Sexstellungen muss es nicht immer eine komplizierte (und potentiell gefährliche) Kamasutra-Verrenkung sein.

Die Sexstellung mit dem erwartungsvollen Namen "Die Anbetung" verspricht maximalen Genuss - nicht nur für Männer sondern auch für Frauen. Dabei ist sie sehr einfach umzusetzen.

Simpel und lustvoll

Wie bei der Hündchenstellung (oder "Doggystyle") dringt der Mann von hinten in die Frau ein. Die Frau ist jedoch nicht auf allen Vieren, sondern liegt mit Kopf und Schultern auf dem Bett. So kann nicht nur der Mann tief in sie eindringen, sondern die Frau kann auch ihre Klitoris erreichen und mit der Hand massieren.

(red)