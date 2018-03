Diesen Partner wünschen sich Singles in Österreich

Love is in the air! Auch wenn das Frühlingserwachen noch auf sich warten lässt begeben sich viele Singles schon wieder aktiv auf Partnersuche: Aber welche Eigenschaften und Interessen sorgen bei den heimischen Singles für Schmetterlinge im Bauch?

Umfrage Wie soll ihr perfekter Partner sein? Die Studie hat recht: Humor, Bildung und positive Lebenseinstellung ist ein Muss!

Auf mich trifft die Studie nur teilweise zu. Kleine Macken muss es geben.

Humor, Bildung und positive Lebenseinstellung? Nichts für mich!

Ich habe meinen Traumpartner schon!

Frauen wünschen sich Halt und Sicherheit, Männer Zärtlichkeit

Alle Befragten stellen hohe Ansprüche an ihren Wunschpartner: Jeder zweite wünscht sich einen humorvollen Partner. Eine positive Lebenseinstellung und klug/gebildet sind für jeweils mehr als ein Drittel ein erwünschtes Merkmal. Darüber hinaus legen Frauen besonders großen Wert darauf, dass ihr Partner selbstständig ist und für sich selbst sorgen kann. Außerdem soll er Halt und Sicherheit geben. Männer sehnen sich vor allem nach einer zärtlichen Partnerin.

"Der Wunsch nach einem humorvollen Partner ist weitsichtig," so Diplom-Psychologin Lisa Fischbach von ElitePartner. "Denn Humor ist eine Kommunikationsform, mit der man sich selbstbewusst zeigt, beim anderen ein gutes Gefühl auslöst und signalisiert, dass die zukünftige Beziehung unterhaltsam und voller Fröhlichkeit sein kann. Zudem entspannt und verbindet gemeinsames Lachen. Deshalb stärkt Humor eine Partnerschaft – vor allem dann, wenn Paare mit einer gewissen Leichtigkeit Konflikte entschärfen und sich mit einem gemeinsamen Schmunzeln von alltäglichen Problemen distanzieren können."

Für Akademiker ist weiter besonders wichtig, dass der potenzielle Partner authentisch und kommunikativ ist. Nicht-Akademiker hingegen legen großen Wert darauf, dass der andere geerdet und selbstbewusst ist. Gefragt nach Hobbies und Interessen des Traumpartners nennen Akademiker neben Reisen und Wandern besonders häufig Kunstinteresse - sowohl aktiv (Malen, Theaterspielen etc.) als auch passiv (Ausstellungen oder Museen besuchen etc.). Für Nicht-Akademiker soll der ideale Partner Sport sowohl aktiv betreiben als auch passiv konsumieren.

Reisefreudig, aktiv und naturverbunden - mit diesen Interessen punkten Singles

Mehr als die Hälfte der heimischen Singles hätte gerne einen reisefreudigen Partner, der aktiv und naturverbunden ist. Tanzen, Literatur oder klassische Musik liegen auf den hinteren Rängen der begehrten Hobbies und Interessen.

Single-Männer wünschen sich eine sportliche Frau an ihrer Seite, die gerne draußen in der Natur ist. Single-Frauen hingegen sehnen sich besonders nach einem kunstaffinen Mann, mit dem sie eine Ausstellung oder ein Museum besuchen können. Im Idealfall soll er sich für Literatur interessieren und begeisterter Tänzer sein.

(red)