Dieser Sextrend wird immer beliebter

Der Alltag von intimen Beziehungen hat sich in kurzer Zeit sehr stark verändert, denn das Smartphone hat viele erotische Komponenten in sich vereint: Explizite Nachrichten, Bilder oder Videos sind per Hand schnell gemacht und auch versendet.

Damit erfreut sich das sogenannte Sexting auch immer größerer Beliebtheit, wie eine Befragung des Kinsey Institutes zeigt: Während vor fünf Jahren nur 21 Prozent "sexten", sind es heute knapp 70 Prozent. Außerdem aus den Ergebnissen herauszulesen: Ältere User bevorzugen SMS, jüngere vor allem den multimedialen Nachrichtendienst Snapchat.

(kiky)