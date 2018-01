Dschungel-Transsexuelle Giuliana Farfalla nackt

Es ist beinahe schon eine Pflicht-Kür für Teilnehmer des RTL-Dschungelcamps: Bevor es in den Dschungel geht, noch einmal nackt im Eva-Kostüm in den Playboy.

Bereits im frühen Kindesalter fühlte sich Giuliana Farfalla, so sagt sie selbst, im falschen Körper. Im Alter von 16 Jahren vollzog sie dann auch äußerlich den Schritt zur Frau und ließ eine Geschlechtsanpassung vornehmen.

Wie wohl sie sich in ihrem weiblichen Körper fühlt, bewies sie nicht nur bei Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" sondern auch beim Playboy-Fotoshooting in Los Angeles.

