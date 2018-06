Pärchen hat mitten in Park wilden Sex

Eine laue Sommernacht und die heißen Temperaturen brachten ein liebeshungriges Pärchen im deutschen Erfuhrt in Thüringen am Samstag so richtig in Fahrt.

Ohne jegliches Schamgefühl ließen sie ihren Gefühlen in einer Parkanlage freien Lauf und rissen sich die Kleider vom Leib. Dabei ließen sie sich auch nicht von anderen Besuchern der Anlage stören und machten einfach weiter.

Das laute Gestöhne dürfte dann allerdings einige Parkgäste so sehr belästigt haben, dass sie aufgebracht die Polizei riefen. Die Beamten fuhren daraufhin in den Park und stellten das Pärchen zur Rede.

Park-Sex hat Nachspiel

"Die Zweisamkeit fand mit dem Erscheinen der Beamten ein jähes Ende", berichtet die Polizei. Das Liebesspiel endete also ohne Happy End, dafür mit jede Menge Ärger.

Denn der Sex im Park wird für das Paar noch ein ernstes Nachspiel haben, dass für sie wenig befriedigend sein dürfte. Sie erhielten eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

(wil)