Krasavice vs. Schäfer: "Wer ist die größere Bitch"

Seit mehreren Wochen spannen die beiden Erotik-Models Katja Krasavice und Micaela Schäfer ihre Fans mit einem versauten Video auf die Folter, in dem die Blondine einen "Orgasmus des Todes" von der Nackt-DJane bekommen hatte - "heute.at" berichtete.

Katja schwärmte nach dem gemeinsamen Shooting von ihrer Freundin und enthüllte in einer Snapchat-Story, dass es ihr Schäfer dabei richtig "besorgt" hätte. "Sie hat mir den Arsch versohlt, ich hab' meine Titten auf ihren Balkon rausgestreckt", so die 21-Jährige.

Erotik-Clip zu heiß für YouTube

Doch die blonde Sex-Bombe konnte den Erotik-Clip nicht auf ihrem YouTube-Channel hochladen. Für die Videoplattform war das Video dann aber vermutlich etwas zu heiß. Nach einigen Schnitten und Kürzungen schaffte es die Aufnahme nun doch ins Internet. Sehr zur Freude der Fans!

In ihrem neuesten YouTube-Video sprechen die beiden Erotik-Models völlig ungeniert und offen über Männer und natürlich auch über Sex. Beide Mädels sind für ihre Freizügigkeit und zeigen sich gerne sexy und lasziv. Auf ihren Social-Media-Profilen tragen sie meist ihre Dienstkleidung: nämlich fast nichts. Wozu auch?! Kleidung scheint bei den beiden ohnehin reine Nebensache und Ballast zu sein.

Nackt-Model vs. Social-Media-Star

Micaela Schäfer hat sich unter anderem als Nackt-Model international einen Namen gemacht und auch Krasavice weiß auf YouTube mit sexy Videos ihre über eine Million Follower zu begeistern.

Doch bei aller Freundschaft der beiden Nacktschnecken möchten sie nun wissen, wer von ihnen die "größere Bitch" ist. "Ich glaube schon du", so die 34-Jährige zu Katja. Zumindest würde sie "bitchiger" aussehen.

"Du bist nackt, ich bin wirklich versaut"

Das lässt Katja natürlich nicht auf sich sitzen und schießt scharf zurück. "Du bist nackt, aber ich bin wirklich versaut", entgegnet Krasavice. Um also herausfinden zu können, wer von den beiden Sex-Stars es faustiger hinter den Ohren hat, stellen sie sich einer Challenge.

"Wenn wir die machen, werde ich dir auf jeden Fall beweisen, dass ich die krassere Bitch bin", lautet die Kampfansage von Micaela an Katja.

Doch wer von den beiden hat bei dem Duell nun wirklich gewonnen. Wer darf sich von nun an "die größere Bitch" nennen? Glaubt man jedenfalls Micaela Schäfer, dann hat sie deutlich die Nase vorn. "Ich hab Katja so richtig fertig gemacht", so die 34-Jährige auf Instagram.

Fortsetzung folgt?

Ob das Nackt-Model auch wirklich die Wahrheit gesagt hat? Das Video von Katja und Mica verrät es! Die Fans der beiden hoffen jedenfalls bereits auf eine schnelle Fortsetzung.

Und bei all der Aufmerksamkeit, welche das Nackt-Model und die selbsternannte "Queen of Bitches" dadurch bekommen haben, ist es sicher nur eine Frage der Zeit, bis die beiden wieder gemeinsam im Bett landen.

