Erotik-Star Katja Krasavice landete in Notaufnahme

YouTuberin Katja Krasavice wurde am Sonntag in das Krankenhaus eingeliefert. Der Grund: Die 21-Jährige spürte einen Tampon in ihrer Vagina nicht mehr.