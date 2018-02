Was will uns Erotik-Star mit diesem Foto sagen?

Erotik-Sternchen und (S)Expertin Katja Krasavice zeigt auf ihrer Instagram-Seite wieder einmal ihre Kehrseite. Nein, nein nix Böses.

Umfrage Was will uns Katja mit dem Foto sagen? Sie möchte schlafen

Sie will Sex

Sie will ihre Ruhe und entspannen

Sie ist auf der Suche nach einem Partner

Etwas anderes!

Keine Ahnung, ist mir wurscht!

Die 21-Jährige liegt halt halbnackt im Bett rum und kuschelt ihre Fans mit laszivem Blick an. Der Erotik-Star trägt Dienstkleidung, also nichts, wenn man einmal von BH und Tanga absieht.

Neue Kardashian?

Um auch optisch dazulegen, was sie beruflich so macht, streckt die selbsternannte "Queen of Bitches" ihren Hintern in Richtung Kamera und zeigt ihren Fans ihre Schokoladenseite, was insoferne gut zu Geltung kommt als die Bilder in Schwaz-Weiß gehalten sind.

"Talk to my ass" ("Sprich mit meinem Ar***") schreibt die hübsche Blondine zu dem Bild. Besser hätten wir es nicht formulieren können.

Talk to my ass Ein Beitrag geteilt von Queen of Bitches 🙏🏼 (@katjakrasavice.mrsbitch) am Jan 31, 2018 um 5:29 PST

Bei ihren Fans scheint das Bild jedenfalls gut anzukommen. Denn das Foto wurde innerhalb nur eines Tages bereits über 100.000 Mal geliked! Wir ahnen warum.

Heißes Foto mit Micaela Schäfer

Es ist nicht beileibe das erste Bild von Katja im Bett. Nein, nein, bereits Ende Jänner holte sie sich Verstärkung und da Trump, Lionel Messi oder der Papst offenbar zeitlich unpässlich waren, wählte sie dafür ihre Busenfreundin Micaela Schäfer. Auch gut.

Gemeinsam vergnügten sich die beiden im Bett und waren dabei ebenfalls fast nackt. Nur von ihren High Heels und Strümpfen konnten sie sich nicht trennen, das Auge isst schließlich auch mit. Was verborgen bleiben sollte (Instagram-Zensur, man weiß?) bedeckten sie entweder notdürftig mit einer Decke oder ihren Händen.

Doppel Doggy? 🐶💦 Ein Beitrag geteilt von Queen of Bitches 🙏🏼 (@katjakrasavice.mrsbitch) am Dez 1, 2017 um 6:03 PST

(wil)