So ausgelassen feiern SM-Fans am "Folterschiff"

Wer seinen Platz auf dem berühmt-berüchtigten "Torture Ship" (zu deutsch: Folterschiff) einnehmen will, muss erst einmal an einer riesigen Traube an Schaulustigen vorbei.

Denn wie jedes Jahr wurde auch diesen Samstag das "Boarding" der Fans von bizarren Lack- und Leder-Kostümen von etlichen Zuschauern beobachtet.

Laut Veranstalter wurden rund 500 Feiernde erwartet, "einige weniger" als in früheren Jahren. Offenbar mussten wegen dem zeitgleichen WM-Match Deutschland gegen Schweden einige Latexenthusiasten Prioritäten setzen.

Das "Folterschiff" und ein separates Swingerschiff hatten vor einigen Jahren mit ihrem hemmungslosen Treiben für hochgehende Wogen auf dem Bodensee gesorgt. In Folge dessen hatten die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) die Regeln für Charterverträge massiv verschärft.

Zwar wurde das Swingerschiff dadurch gestoppt, die SM-Liebhaber dürfen aber weiter feiern, weil sie offiziell als Tanzschiff auslaufen.

