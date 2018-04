Fremdgeh-Alarm im Frühling

Die Sonne weckt die Frühlingsgefühle. Damit steigt aber auch die Fremdgeh-Gefahr. Warum das so ist, wie wir damit umgehen sollten und wie sehr unsere bestehende Beziehung davon gefährdet ist, erklärt Date-Doktor Emanuel Albert im Video.

Das größte Problem in den Augen des Experten: Wir können uns ganz leicht in mehrere Personen verlieben. Sein Tipp: "Bleibt in euren Beziehungen, die neuen sind nicht besser. Sondern die alten haben schon sehr, sehr viel. Nicht wegschmeißen!"



(kiky)