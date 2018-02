Geniale Idee brachte Student auf Tinder Erfolg

Partnersuche via Tinder ist oft schwieriger, als man anfänglich glaubt. Viele scheitern schon an einem ansprechenden Profil. Was soll man alles hinein schreiben, welche Fotos hochladen? Wer genau daran verzweifelt, der sollte jetzt hier weiterlesen. Ein

Engländer namens Sam hatte nämlich eine geniale Idee, die definitiv als Vorbild dienen kann.

Wer glaubt, Fotos in Angeberposen auf Sams Profil zu finden, der irrt. Der junge Brite gestaltete sein digitales Aushängeschild stattdessen ganz sachlich – in Form einer PowerPoint-Präsentation. Ausgestattet mit einer gehörigen Portion Humor sorgte er so international für Aufregung in der Damenwelt.

"Warum Du nach rechts wischen solltest. Eine Präsentation von Sam", heißt es schon im ersten Foto mit einem großen Pfeil, der zum Weiterklicken animiert. Unter den "Dingen, die ich mag" listet der 21-Jährige neben Laser-Tag auch Witze über seinen Vater und lange Spaziergänge am Strand.

"Nicht der Schlechteste im Bett"

Auf der nächsten Folie lockt er schon mit seinen persönlichen Qualitäten. Er kenne die Regeln zu allen Trinkspielen und hätte sogar einen Netflix-Account. "Meine Freunde sagen, ich bin ein lustiger Kerl", ist zu lesen. Nur wenige Zeilen darüber verspricht der Student aus Leeds "nicht der Schlechteste im Bett" zu sein – na, da sind wir aber froh.

A genuine 10/10 effort from this lad lmaooo I’m crying pic.twitter.com/7wjUJk3HF0 — Gracie Barrow (@GracieBarrow1) 17. Februar 2018

Natürlich dürfen bei einem vollständigen Profil auch ("ganz und gar reale") Rezensionen nicht fehlen. Dabei streift Sam durchwegs gute Bewertungen ein. "Dieser Typ macht die großartigsten PowerPoints, die besten", lobt etwa "Donald Trump" und vergibt fünf von fünf Sternen. "Nicht der schlimmste Sam, den ich bisher getroffen habe", meint "Leonardo Di Capri Sun". Nur eine Rezension ist negativ: "Ich habe einen Sohn?!", fragt Sams Vater.

"Mit jeder Folie lustiger geworden"

Tinder-Userin Gracie Barrow (19) aus Middlesbrough war von der kreativen Präsentation des jungen Engländers so begeistert, dass sie nicht nur "10 von 10 Punkten für den Aufwand" vergab, sondern auch noch Screenshots mit ihren Freunden und auf Twitter teilte. Es ist "mit jeder Folie lustiger geworden", erzählt sie dem britischen Portal "Metro". Das sah das Internet offenbar ebenso. Ihr Twitterbeitrag vom 17. Februar wurde schon mehr als 28.000 Mal geteilt und gefällt mehr als 118.000 Usern.

Doch hat Gracie dann nach rechts gewischt? Hat sie, und Sam auch gleich von ihrem viralen Twitter-Beitrag erzählt. Sie planen in den nächsten Wochen ein Treffen. "Ob man es aber als Date einstufen kann, bin ich mir nicht so sicher", lacht die fesche 19-Jährige. Wir drücken die Daumen und freuen uns schon auf die nächste PowerPoint-Präsentation.

