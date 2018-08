Hier geben sich 4.000 Paare das Ja-Wort

Regelmäßig werden in Südkorea riesige Massenhochzeiten abgehalten, die ganze Stadien füllen. Veranstaltet werden sie von der "Unification Church" bzw. Unification-Bewegung", einer Art christlichen Sekte, dessen Gründer Sun Myung-moon behauptet, von Jesus den Auftrag erhalten zu haben, "wahre Ehe vorzuleben". Am Montag fand eine solche Massenhochzeit statt.

Wie viele strenggläubige Freikirchen ist die Unification-Bewegung erzkonservativ und legt seinen Mitgliedern strenge Verhaltensregeln und Verbote auf. Sex vor der Ehe sind ebenso tabu wie Alkohol und Drogen.

Bann der Bewegung ungebrochen

Der Gründer Sun Myung-moon ist 2012 gestorben, doch der Bann seiner Bewegung scheint ungebrochen. Sie hat inzwischen bereits Zehntausende Anhänger – nicht nur in Südkorea sondern auch in Amerika und Europa.

Besonders am Todestag ihres Gründers geben sich die Mitglieder das Ja-Wort. Sie feiern so dessen Andenken und versprechen sich seinen und Jesus' Segen. Die Mega-Events sind perfekt durchgeplant und -organisiert. Am Montag sang sogar der Opernsänger Paul Potts für die Tausenden von Frischvermählten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)