"Milchbubi" (23) lebt den Sextraum vieler Männer

Seit mittlerweile drei Jahren steht Jordi "El Nino Polla" nun bereits als Pornodarsteller vor der Kamera. Mit seinen 23 Jahren zählt er aktuell sogar zu den jüngsten Sex-Akteuren im Business.

Denn während viele seiner männlichen Kollegen mit knapp 30 Jahren den Schritt in die Erotik-Branche wagen, war der gebürtige Spanier gerade einmal 18 Jahre alt.

Kaum war Jordi volljährig, erweckte eine Erotik-Werbung im Internet das Interesse des jungen Mannes. Der damals 18-Jährige zögerte daraufhin keine Sekunde und schickte diversen Porno-Firmen und Produzenten Nacktfotos von sich.

Jordi ist ein wahrer Goldgriff

Nach nur wenigen Tagen drehte Jordi dann seinen ersten Sex-Film. Im März 2016 wurde schließlich die bekannte Firma "Brazzers" auf den damals 22-Jährigen aufmerksam und engagierte ihn. Und die Zusammenarbeit stellte sich für "Brazzers" als wahrer Goldgriff heraus.

Denn bereits die erste Szene mit Jordi schoss im Internet so durch die Decke, dass es der am häufigsten geklickte Film für das Unternehmen überhaupt wurde. Der Spanier erhielt sofort einen Exklusiv-Vertrag.

"Milchbubi"-Image

In den Filmen setzt die Firma dabei voll und ganz auf Jordis Markenzeichen. Denn mit seinem "Milchbubi"-Image erfüllt der 23-Jährige nicht nur das perfekte "Schwiegersohn"-Klischee, sondern passt auch in jene Szenen, in denen ihm seine oftmals "älteren" Kolleginnen noch etwas fürs Leben beibringen.

Jordi genießt seine neue Rolle als internationaler Pornostar jedenfalls in vollen Zügen und lebt vermutlich auch den Traum vieler Männer. Doch hinter all dem Sex vor der Kamera steckt auch viel Arbeit. Denn der Weg, um in der Pornoindustrie als Mann wirklich erfolgreich zu sein, ist ein harter.

Porno- und Social-Media-Star

Mit seinem Charme verführt er aber nicht nur die weiblichen Darstellerinnen, auch seine zahlreichen Fans auf Instagram und Twitter sind dem jungen Mann regelrecht verfallen. In den sozialen Netzwerken versorgt er seine Follower dabei nicht nur mit diversen Urlaubsbildern und Videos, sondern vor allem auch mit Schnappschüssen hinter der Kamera.

So gewährt Jordi seinen Fans unter anderem einen Blick hinter die Kulissen und posiert mit den Stars der Branche für ein Bild. Seine Videos auf YouTube knacken stets die Millionen Klicks. Auf Instagram hat der Spanier bereits über 400.000 Fans.

Mittlerweile befindet sich Jordi auch auf der Liste der bekanntesten und erfolgreichsten männlichen Darsteller aller Zeiten. Und das mit gerade einmal 23 Jahren!

