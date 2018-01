Lina Bembe ist feministischer Pornostar

Lina Bembe ist Feministin und Pornodarstellerin. Das ist für sie wunderbar vereinbar. Auch Frauen können Spaß und Lust an Pornos haben. Deshalb will Bembe dafür sorgen, dass es Pornos gibt, die Frauen vermitteln, sich in ihrem Körper wohl zu fühlen.

Umfrage Schauen Sie Pornos? Mann: Ja

Frau: Ja

Mann: Nein

Frau: Nein

Ich will nur die Umfrage-Resultate sehen.

Pornografie kann helfen, die eigene Sexualität zu erforschen, findet Bembe. Üblicherweise ist Pornografie allerdings meist an Männer gerichtet und transportiert oft ein unrealistisches Bild von Sex und von weiblichen Körpern.

Dem will Bembe, wie auch andere feministische Pornostars, entgegenwirken. Pornos sollen auch Frauen ansprechen und diesen vermitteln, dass sie nicht unrealistischen Schönheitsstandards entsprechen müssen, um Lust am Sex zu haben.

(red)