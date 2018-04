Mai-Playmate Katerina ist sehr naturverbunden

Katerina Giannoglou ist in Erlangen geboren und sehr behütet aufgewachsen – mit Wiesen und Wäldern direkt vor der Haustür. Darum fühlt sie sich in der Natur auch so wohl, dass sie mit dem Ausziehen vor der Kamera "keine Hemmungen" hat, wie sie selbst sagt.

Zu Hause in der weiten Welt

Katerinas Eltern kommen aus Thourio in Griechenland, einem Ort nahe der Grenze zur Türkei. Auch wenn sie in Deutschland aufgewachsen ist, bleibt Griechenland doch ihre zweite Heimat.

Mit 19 Jahren ist sie zum Modeln nach Mailand gezogen. Dort hatte Katerina ihre ersten großen Jobs auf dem Laufsteg und in Werbekampagnen. Mittlerweile ist aber Hamburg die feste "Base" des Fitness- und Reise-Freaks.

Aussehen wurscht, die "Energie" muss passen

Dort haben Verehrer auch die Möglichkeit, die hübsche 30-Jährige anzusprechen, sofern sie mit ihrem "trockenen Humor" mithalten können. Das Aussehen spielt für Katerina selbstverständlich und natürlich überhaupt gar keine Rolle – es kommt auf die Energie an, die ein Mann ausstrahlt, sagt sie.



Das Playboy-Shooting mit Katerina Giannoglou. (Quelle: Playboy.de)

